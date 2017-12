Turkije wil mensen uit belegerd Ghouta halen

Het gaat volgens hem om mensen die dringend humanitaire hulp nodig hebben. De Turkse president heeft contact gehad met zijn Russische ambtgenoot Poetin en wil de mensen naar Turkije halen.

In november noemde de humanitair adviseur van de VN de situatie in Oost-Ghouta een „humanitaire noodtoestand.” Het Syrische leger is daar bezig met een offensief om rebellen te verdrijven.