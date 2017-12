Romy en Savannah, in de knop gebroken

Een dag nadat Savannah Dekker (14) uit Bunschoten verdwijnt, wordt het lichaam van een meisje gevonden. Niet dat van Savannah, maar van de even oude Romy Nieuwburg (foto). Romy is misbruikt en daarna gedood. Enkele dagen later wordt ook het stoffelijk overschot van Savannah gevonden. De daders? Romy is het slachtoffer geworden van een 14-jarige jongen uit Lunteren, die hopeloos verliefd was op het meisje. Savannah lijkt te zijn omgebracht door een 16-jarige jongen uit Den Bosch. Lees meer

Portugal in vlammen

De ene vuurzee is nog niet geblust of de volgende dient zich alweer aan: Portugal is in rep en roer. Maar liefst 156 verschillende bosbranden kosten uiteindelijk 65 mensen het leven. Honderden raken gewond. Lees meer

Een 1 met 8 nullen

100.000.000. Hon-derd-mil-joen! Katy Perry is de eerste twitteraar die een dergelijk duizelingwekkend aantal volgers weet te scoren op Twitter. Op 17 juni wordt die magisch grens bereikt. Vandaag de dag staat de teller op 108 miljoen. And counting… Lees meer

Spoorloos-duo gevangen

Dat Colombia niet het meest veilige land is om doorheen te trekken, dat weten journalist Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender ook wel. Maar als de rebellenbeweging ELN het Nederlandse duo gewapenderwijs inrekent, slaat de schrik toch even toe. Dankzij de media-aandacht komen de twee uiteindelijk – ongedeerd- weer terug. Lees meer

Estavana op een roze wolk

Jesslynn heet ze en ze is prachtig. De liefdesbaby van voetballer Rafael van der Vaart en handbalster Estavana Polman zorgt voor vreugde in Denemarken, waar beide ouders hun geld verdienen. Polman is na de bevalling weer snel op de been en zal aan het eind van het jaar ‘gewoon’ het WK handbal spelen. Lees meer

Inferno in Londen

De naam Grenfell Towers had u nooit willen kennen, maar hij staat in het collectief geheugen gegrift. In deze Londense torenflat zorgt een exploderende koelkast voor een inferno waarbij 80 mensen omkomen. Een belangrijke rol daarbij is er voor de licht ontvlambare gevelplaten, de verkeerde, die bij de bouw in de jaren ’70 zijn aangebracht. De verantwoordelijken wacht een aanklacht wegens doodslag. Lees meer

