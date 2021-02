Politie zoekt op water naar vermiste Ichelle rond het Zeeuwse Sluis

„We zijn met specialistische onderdelen van de politie aan het zoeken. Er is een duikteam en er zijn politiehonden ingezet”, aldus een politiewoordvoerder. De zoektocht is dinsdagochtend begonnen en duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag. De locatie is volgens de politiewoordvoerder uit het politieonderzoek naar voren gekomen.

Vorige week dinsdag werd een 44-jarige vrouw aangehouden die wordt verdacht van het doden van Van de Velde. De vrouw werd door politie en justitie aanvankelijk verdacht van vrijheidsberoving. De aanklacht is nu verzwaard naar moord. De vrouw uit Aardenburg is de enige verdachte in de zaak.

De 29-jarige Van de Velde is sinds 15 december vermist. Zij is volgens de politie een bekende van de verdachte. De verdachte heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, in dezelfde straat bevindt zich het naaiatelier van Van de Velde.