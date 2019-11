’Stalkers hebben nu vrij spel’

„Bij negen van de tien stalkingszaken die ik nu behandel, gaat het nog altijd mis bij overtreding van het contactverbod”, zegt de raadsman. Het is hem een doorn in het oog dat na blunders in de zaak van de 16-jarige Hümeyra nog altijd niet goed wordt ingegrepen bij stalking. „Meldingen van mijn cliënten worden pas na dagen doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, als dat al gebeurt. In de tussentijd zijn de slachtoffers doodsbang.” Schouten wil dat het OM voortaan binnen twee uur op de hoogte wordt gesteld van een geschonden contactverbod.

De noodkreet van de advocaat komt kort nadat de Inspectie van Justitie en Veiligheid een vernietigend rapport over geblunder in een vergelijkbare situatie had gepubliceerd. Betrokken instanties faalden in aanloop naar de moord op Hümeyra, was de conclusie. Het meisje deed meermaals aangifte van stalking, maar de politie, het OM, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis hadden onvoldoende aandacht voor de bescherming van Hümeyra. Ook was de aanpak van politie, OM en reclassering onvoldoende gericht op het stoppen van de stalking door haar ex-vriend Bekir E.

De SP luidt vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer de noodklok, omdat het volgens de socialisten niet zo kan zijn dat het na de moord op Hümeyra verkeerd blijft gaan.

„Het slachtoffer schreeuwde om hulp, maar vond nergens gehoor”, zegt SP-Kamerlid Van Nispen. „Dat is schrijnend. De minister beloofde beterschap, maar in de praktijk gaat er nog steeds veel te veel fout.”