Overleden Tilburgse (58) door misdrijf om het leven gebracht

De politie wil nog geen mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer.

De Laat – vuurrood geverfd haar – wordt door een bekende van haar omschreven als ’een schat’, ’een gezelligheidsdier’ en ’een familiemens’. De vrouw, die niet met naam genoemd wil worden, zegt dat iedereen in het duister tast over de toedracht. „We snappen hier niets van.”

45 man op de zaak

De politie heeft een groot onderzoeksteam opgezet nadat zaterdagavond rond 22.00 uur in de Hoogvensestraat in Tilburg op straat het levenloze lichaam van de vrouw was gevonden. Er zijn er zo’n twintig rechercheurs op de zaak gezet. Vandaag heeft het onderzoeksteam bovendien versterking van 25 man ME gekregen die in de buurt helpen met het sporenonderzoek.

De versterking is ingezet om zo snel mogelijk een groot gebied te kunnen doorzoeken. De wijk waar de vrouw gevonden is, tegen het Tilburgse centrum aan, kent veel steegjes en brandgangen. „Het gaat om een wijk met veel kruipdoor- sluipdoorweggetjes”, zegt een politiewoordvoerder. Omwonenden worden gevraagd of agenten in tuinen en op platte daken mogen zoeken naar sporen.”