Meldpunt cultuursector: kom met fonds voor slachtoffers Voice

„Je ziet nu al dat Ali B, waar twee aangiftes tegen liggen, met een dure advocaat komt”, stelt Dekker. „Deze meisjes kunnen zich dat niet permitteren. Er moet iets gedaan worden zodat die dames ook goed vertegenwoordigd worden en goed geholpen gaan worden.” RTL zou overigens geen rol moeten spelen in het kiezen van de advocaat, vindt Dekker. „Richt een onafhankelijk fonds op zodat die dames zelf kunnen kiezen. En ook goed advies en steun kunnen krijgen over wat nu het juiste traject is om in te gaan. En hulp om de traumatische ervaring te verwerken.”

Vertrouwenspersoon

Mores twijfelt ernstig of kandidaten van The Voice wisten dat er een vertrouwenspersoon zou zijn waar ze terecht konden met klachten. „Ik geloof niet dat dat gewaarborgd was”, aldus Dekker. Zij beklemtoont dat het niet aan de vrouwen ligt, zoals John de Mol in de uitzending van Boos wel claimde. „Die komen daar vol verwachting om mee te doen en durven niet eens te klagen als de verwarming te hoog staat. Die vrouwen moet je niets kwalijk nemen, die moet je beschermen.”

Het meldpunt werd opgericht na de affaire rond het wangedrag van castingdirector Job Gosschalk om misstanden in de culturele en creatieve sector op een veilige manier te melden. De klagers krijgen van Mores advies hoe ze met hun grief om moeten gaan en wat hun mogelijkheden zijn.