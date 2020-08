Dode in te water geraakte auto Westland

De andere inzittende wist zelfstandig de kant te bereiken. De politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ⓒ AS Media

DE LIER - In het Westland is bij een ongeval iemand om het leven gekomen. Op de Burgemeester van der Goeslaan (N223) in De Lier raakte rond 03.00 uur een auto te water.