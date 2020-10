Teststraat Breda vernield en medewerkers uitgescholden: ’Te triest voor woorden’

Dat laat burgemeester Paul Depla weten op Twitter. „Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid. Helaas ook in Breda. Teststraat GGD beklad en borden vernield. En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in zorg/GGD”, aldus Depla.

De GGD West-Brabant laat weten dat de politie is ingeschakeld. „Helaas is onze teststraat in Breda doel van vernielingen. Daarnaast zorgt een aantal mensen voor overlast. Onze excuses voor eventuele vertraging of ongemak.”

Door heel het land zijn zorgmedewerkers regelmatig doelwit van ’corona-agressie’. Ze worden bespuugd, geschopt, gekleineerd en krijgen alle denkbare ziektes naar hun hoofd geslingerd. Het Haagse ziekenhuis HMC huurt om die reden sinds begin oktober extra beveiligers in.

Ook verpleegkundige Arjan van den Broek (40) werkzaam in het Amphia Ziekenhuis in Breda, ziet bij bezoekers steeds minder tolerantie voor coronamaatregelen, vertelde hij eerder in De Telegraaf. ,,Het is vooral schelden, middelvingers, soms bedreigingen. Er is ook weleens een tik tegen het raam van de balie. Puur uit frustratie.”