Zeldzaam neushoornjong blijkt meisje

Dat hebben de verzorgers geconstateerd na het bestuderen van de webcambeelden. De verzorgers zullen binnenkort gezamenlijk met een passende naam komen voor de dochter van Naima. Ze beviel gisteren voor het ogen van de camera’s zichtbaar makkelijk van het neushoorntje. De eerste nacht en dag heeft het diertje goed doorgebracht, zo laat de dierentuin in Rotterdam weten. „Het dronk, sliep en trippelde wat rond”, zo stelt Blijdorp enthousiast.

De komende tijden blijven moeder en dochter in de speciale kraamstal en zijn ze alleen te bewonderen via de webcams. In de dierentuin zelf staan tv-schermen. „We gunnen ze op deze manier even wat rust.”

Bekijk ook: Blijdorp dolbij met zeldzaam neushoornjong

Het was voor het eerst sinds 57 jaar dat in ons land een zwarte neushoorn werd geboren. De vorige kwam ook ter wereld in Blijdorp. De soort wordt ernstig bedreigd vanwege stroperij.