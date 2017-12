Maduro laat 36 tegenstanders vrij

Een dag eerder had Maduro aangekondigd tachtig leden van de oppositie uit de cel te halen en hun een alternatieve straf te geven zoals maatschappelijke dienstverlening. Critici in binnen- en buitenland hekelen het socialistische bewind in Caracas voortdurend wegens het arresteren en opsluiten van 270 activisten.

Maria Perez (midden) knuffelt haar familieleden na haar vrijlating. Ⓒ EPA

Dertien van de vrijgelaten Venezolanen traden voor het oog van de tv-camera's aan voor een ontmoeting met regeringsfunctionaris Delcy Rodriguez. Zij sprak hen streng toe wegens geweldpleging en subversieve acties maar wenste hun ook een gelukkig kerstfeest.