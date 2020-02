Trappelen voor storm met naam: windstoten tot 130 km/u

„Met name als ’s avonds een buienlijn overkomt, gaat het flink los. Dan kunnen er windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen, ook in het binnenland. Meer dan genoeg om bomen te vellen en grote takken af te breken”, aldus Weeronline-meteoroloog Yannick Damen.

Windkracht tien

Opvallend genoeg is de voorspelling nu al redelijk zeker. Het lagedrukgebied met de naam Ciara wordt zo groot, dat een beetje noordelijker of zuidelijker koers weinig verschil maakt. „Het begint zondagochtend al, en in de middag kan aan de kust storm staan. In het noordwesten staat wellicht zelfs windkracht tien”, aldus Damen. En dat is al zeker twee jaar niet voorgekomen.

Voor menigeen is dat geen goed nieuws. Zeker niet als afgebroken takken en bomen de maandagochtendspits verstoren. Toch wrijven ze in Zeeland in hun handen. Gisteren maakte de organisatie van het onregelmatig terugkerende NK Tegenwindfietsen bekend dat zondag de dag is. In de middag mogen deelnemers over de Oosterscheldekering tegen de storm in boksen.

Relatief nieuw

Dat Ciara overigens een naam heeft als storm, is relatief nieuw. In tegenstelling tot orkanen kregen ’Nederlandse’ stormen nooit namen. Omliggende landen, zoals Groot-Brittannië en Ierland, deden dat wel, waardoor we soms ’hun’ namen gebruikten. Uit onderzoek blijkt dat het benoemen van een storm ervoor zorgt dat mensen de depressie serieuzer nemen en schade kan worden voorkomen, aldus het KNMI.

Vandaar dat sinds september 2019 het KNMI samenwerkt met de Britten en Ieren, waardoor ook ’onze stormen’ nu een naam hebben. Ciara is dus de derde storm met een naam sinds september. Van Atiyah en Brendan hadden wij weinig last, Ciara gaat dus wel huishouden. Een volgende storm gaat Dennis heten.