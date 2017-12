Boosheid in Belgrado om dure kerstboom

Een lokale krant noemde de boom „slechts het topje van de geweldige ijsberg van corruptie en een schoolvoorbeeld van hoe geld uit de staatskas wordt gestolen.”

De „duurste kerstboom ter wereld” werd drie dagen voordat de openbare aanbesteding afliep al neergezet, wat de onvrede voedt. Het publiek maakt zijn ongenoegen over de dure versiering duidelijk via briefjes aan de voet van de boom. „Wens voor 2018: dat de oplichters in de gevangenis en niet in het parlement zitten.”