PvdA-bestuur wil praten met Kamerlid Moorlag

De rechter oordeelde eerder deze week dat Alescon fout zat. „De uitspraak roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden. Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij”, aldus een verklaring van het partijbestuur waarmee berichtgeving van de NOS wordt bevestigd.

Partijleider Lodewijk Asscher en de fractie in de Tweede Kamer besloten deze week dat Moorlag kan aanblijven omdat hij geen foute bedoelingen had. „Het telt wel mee dat hier niet een werkgever bezig was zichzelf te verrijken, maar dat zij probeerden - op een verkeerde manier - zo veel mogelijk mensen een plek te bieden”, zei Asscher donderdag.

Bekijk ook: Jongeren in PvdA willen af van Kamerlid

Binnen de partij klinkt kritiek op het aanblijven van Moorlag, die sinds eind oktober in de Kamer zit. Als minister van Sociale Zaken voerde Asscher fel strijd tegen schijnconstructies.

De jongerenbeweging binnen de PvdA wil dat Moorlag opstapt. De Jonge Socialisten willen een ledenraad over de kwestie. Zij hebben daarvoor 750 steunbetuigingen nodig. In twee dagen hebben zij hiervan al meer dan twee derde binnen.

De rechtszaak tegen Alescon was aangespannen door de FNV. De sociale werkplaats huurde via een eigen uitzendbureau werknemers in. Daardoor wist ze onder cao-afspraken uit te komen. Deze constructie was er al toen Moorlag aantrad als directeur.