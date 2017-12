Mosul viert weer kerst

Onder het regime van IS konden christenen hun geloof niet belijden. Dit jaar houdt de Sint-Paulus kerk in Mosul voor het eerst in jaren weer een dienst.

Christenen wonen een mis bij in de Sint-Paulus kerk in Mosul. Ⓒ EPA

Ook moslims kwamen af op de dienst, die voor veel aanwezigen zeer emotioneel was.

Een Irakese priester leest het gebed voor. Ⓒ EPA

Vrijwilligers hebben de zwaar gehavende kerk zo veel mogelijk opgeknapt voor de mis. Beschadigde ruiten zonder glas werden afgedekt met witte doeken.

Ⓒ AFP

De stad Mosul, die in juli door het Iraakse leger is bevrijd, is na de hoofdstad Bagdad de grootste stad van Irak. Het is de hoofdstad van de olierijke provincie Nineveh en ligt circa 400 kilometer ten noordwesten van Bagdad.

Mosul is van oudsher een belangrijke thuishaven voor soennieten. Ook christenen, jezidi’s, Koerden, Turkmenen en tal van andere etnische en/of religieuze groepen vonden een thuis in de stad.

In juni 2014 wisten strijders van IS Mosul in handen te krijgen. Vanuit de stad riep IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat uit voor delen van Irak en buurland Syrië.