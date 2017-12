Wapenstilstand Zuid-Soedan na paar uur geschonden

Zuid-Soedanese kinderen die het geweld zijn ontvlucht. Ⓒ AFP

NAIROBI - De wapenstilstand in Zuid-Soedan is van korte duur geweest. Enkele uren nadat het bestand officieel was ingegaan, zijn zondag alweer gevechtshandelingen gerapporteerd tussen legertroepen en rebellen. Beide partijen, die donderdag een staakt-het-vuren afspraken, geven elkaar de schuld van de schending.