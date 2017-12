Opbrengst Serious Request ruim 5 miljoen euro

Het bedrag is lager dan vorig jaar. De teller stond toen op kerstavond op ruim 8 miljoen euro en dat kwam vooral door de grote bijval voor de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn, goed voor 2,5 miljoen euro. Toen na enkele maanden de eindbalans werd opgemaakt bleek er 9,25 miljoen opgehaald.

Ook dit jaar zijn in het hele land veel lokale acties opgezet om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, dat er familieleden mee wil herenigen die elkaar door een oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt.

Het Glazen Huis stond dit jaar in Apeldoorn. De dj’s Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn gingen er maandagavond in. Onder het motto 'Breng ze weer samen' draaiden ze tegen betaling 24 uur per dag verzoeknummers.

In 2012 bracht Serious Request nog 13,8 miljoen euro op, maar de laatste jaren worden zulke hoge bedragen niet gehaald. Met alle Serious Request-acties is in de afgelopen veertien jaar iets meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor uiteenlopende stille rampen in de wereld , meldt NPO 3FM.