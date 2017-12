VIDEO - Ploeterende Russische cultheld

Amsterdam - De Lada Niva is uitgegroeid tot een Russische cultheld door altijd zichzelf te blijven. Hij is sinds 1977 in productie en feitelijk nooit veranderd. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie testredacteur Peter Hilhorst je mee in deze Russische ploeteraar die inmiddels de status van cultheld heeft.