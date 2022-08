Man (71) overlijdt ruim een week na kroeggevecht in Rotterdam

De vechtpartij vond op vrijdagavond 22 juli rond 22.00 uur plaats in een café aan de Wolphaertshof in de wijk Oud-Charlois. De ruzie waarbij de twee mannen over en weer klappen uitdeelden, begon binnen en verplaatste zich naar buiten. Daar werd de 71-jarige Rotterdammer tegen de grond geslagen. De mishandeling ging door, waarbij het slachtoffer zwaargewond raakte aan zijn hoofd en bewusteloos raakte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waarna zijn toestand verslechterde. Uiteindelijk overleed hij op 1 augustus.

De verdachte is donderdag 4 augustus aangehouden. Maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of en hoe lang hij nog vast blijft zitten. Het onderzoek naar de fatale ruzie loopt, de politie is op zoek naar getuigen.