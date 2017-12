Moeder Insiya bedankt iedereen die haar steunt via emotionele kerstkaart

„Mijn wens om jou terug te krijgen in mijn leven, is tevens de wens van miljoenen mensen op deze wereld”, schrijft Nadia in een tweet. Ze richt haar boodschap, in het Engels geschreven, aan haar dochtertje Insiya.

„We zijn gezegend om hen die voor ons weerzien bidden in ons leven te hebben”. Bij de tekst voegt ze een digitale kerstkaart aan haar kindje toe.

„Lieve Insiya”, zo begint de tekst op de kaart, waarop ook een foto van Insiya bij de kerstboom te zien is. „Mijn lieve meisje. Ik mis je. Dit is mijn tweede Kerstmis zonder jou. Mijn grootste wens voor 2018 is om jou weer in mijn armen te hebben. Je vader kidnapte je op 29 september 2016, naar India. Sinds die dag is mijn hart gebroken”, zo gaat de hartverscheurende tekst verder.

„Ik hou van je. Kom alsjeblieft thuis. Je moeder, Nadia.”

Insiya werd in september 2016 door handlangers van haar vader ontvoerd naar India. John van den Heuvel heeft in die stad de kidnapper van de driejarige Insiya opgespoord en het vermoedelijke schuiladres van het Nederlandse meisje achterhaald.