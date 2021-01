Rel om vitamine D: ’Nu is de winter al voorbij’

In november verklaarde de Britse zorgminister Matt Hancock aan alle ouderen in verzorgingstehuizen gratis vitamine D-supplementen te geven, ’om ze de donkere wintermaanden door te helpen’. Ook andere kwetsbare groepen kregen gratis pillen, in totaal 2,5 miljoen Britten. Uit studies bleek namelijk dat veel coronapatiënen op de ic een tekort hadden.

In Nederland riepen experts op hetzelfde te doen, maar de regering weigerde dat steevast, ondanks groeiend bewijs van werkzaamheid. Een onderzoek van afgelopen week wijst opnieuw naar de relatie tussen coronaproblemen en vitamine D, schrijft VICE.

Toch gaat ook ’gidsland’ Verenigd Koninkrijk allerminst lekker: het aantal coronadoden in januari piekt, terwijl de eerste Vitamine D-pil pas op 18 januari is afgegeven ’en in de komende paar weken’ de rest zal volgen. Dan is de winter al voorbij, stellen Britse media en gezondheidsexperts. Verzorgingstehuizen slaan nu zelf vitamine D in. „Ik heb nog niets gehoord en ben het zelf gaan kopen”, zegt een leidinggevende van een tehuis in noordwest-Engeland.

’Ook nog te weinig’

De bekende voormalige Brexit-secretaris David Davis is ’diep teleurgesteld’. „De overheid is niet alleen te traag, maar de dosering is te laag”, zegt Davis. „Het gaat om 400 iu per dag, maar als je enig effect wil hebben, moet je een dosering kiezen die een tekort aanpakt. Dan moet je tien keer zo hoog zitten.”

Britse wetenschappers lopen bij vitamine D-onderzoek wereldwijd voorop. „Het heeft eigenlijk twee uitwerkingen op het immuunsysteem: ten eerste heeft het een antivirale werking maar een andere belangrijke eigenschap is dat het de overdreven ontstekingsreactie tegengaat. En bij corona weten we dat die overreactie een rol speelt”, zei Adrian Martineau, klinisch hoogleraar luchtweginfectie en immuniteit aan de Queen Mary University in Londen eerder tegen De Telegraaf. Hij publiceerde onder meer in The Lancet over vitamine D. „Het is echt een unieke, dubbele werking.”