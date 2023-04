Premium Het beste van De Telegraaf

Emmely (42) finisht marathon Rotterdam: ’Terwijl ik chemo’s had, kaal was en overal pijn had, begon ik met lopen’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Emmely overwon borstkanker: „Rennen heeft letterlijk mijn leven gered.” Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Sterker door strijd. Deze Rotterdamse wapenspreuk is op het lijf geschreven van de 42-jarige Emmely van der Meer uit Almelo, die zondag voor het eerst de NN Marathon Rotterdam liep. Tien jaar geleden werd Emmely door borstkanker getroffen, maar daardoor besloot ze iets te doen wat ze nog nooit had gedaan: namelijk hardlopen.