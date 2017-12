De stembusgang donderdag leverde de drie partijen die onafhankelijkheid nastreven opnieuw een meerderheid op in het Catalaanse parlement. Dat was te danken aan het kiesstelsel. Het pro-Spanje-kamp kreeg 52 procent van de stemmen. Felipe wil dat in Catalonië „beheerstheid, stabiliteit en wederzijds respect weer de overhand krijgen.”

Spanje is volgens de monarch een rijpe democratie, waarin iedere burger zijn of haar mening en ideeën mag verkondigen en verdedigen. „Maar niemand kan zijn eigen plannen doordrijven ten koste van de rechten van anderen”, aldus Felipe.