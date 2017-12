Dat gebeurde in de buurt van de plaats Agoo, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila.

De meeste doden vielen in de minibus, die was gehuurd door een familie die op weg was naar een kerstviering met andere familieleden. Het was al de derde gebeurtenis deze week waarbij veel doden en gewonden in het land vielen.

Een dag eerder vielen bij een grote brand in een winkelcentrum in de plaats Davao zeker 37 doden. Eerder deze week kwamen in het zuiden van de Filipijnen zeker tweehonderd mensen om door een storm. Tientallen mensen worden nog vermist. De vrees is dat het dodental als gevolg van het noodweer nog verder zal oplopen.