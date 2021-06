Kabinet stopt steunpakketten in oktober

Het kabinet besloot onlangs nog om de compensatie voor loonkosten, vaste lasten en inkomsten van zelfstandigen tot het einde van de zomer door te trekken. Maar daarna komt er een eind aan de steun, melden ministers Koolmees (Sociale Zaken), Blok (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën).

„Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen”, beargumenteren de ministers het einde aan de tientallen miljarden durende steunpakketten.

Dat het kabinet voorsorteert op einde van de steun, baart D66-Kamerlid De Jong zorgen: „Laten we ervoor zorgen dat ondernemers de steun niet meer nodig hebben, voordat je het vangnet weghaalt.”

In de komende maanden wordt ook al voorzichtig het mes in de looncompensatie, de zogenoemde NOW-regeling. Bedrijven kunnen nog maximaal 80 procent, in plaats van 100, van hun loon vergoed krijgen in de komende drie maanden. „Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten”, beargumenteert het kabinet.