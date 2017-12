Morales deed de uitsprak kort na een ontmoeting die hij had met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Het besluit van Trump heeft in de hele wereld de afgelopen weken tot kritiek en protesten geleid. Vooral de Palestijnen zijn boos omdat ze Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het besluit van Trump ligt daarom bijzonder gevoelig. Ook in de Verenigde Naties is het Amerikaans besluit met louter negatieve reacties begroet.