Philip, die zijn openbare optredens sinds dit jaar flink heeft teruggeschroefd, heeft de koningin gedurende de 65 jaar dat ze op de troon zit altijd bijgestaan. In zijn hoedanigheid als prins heeft hij in zijn leven 22.000 solo-verplichtingen gedaan.

Hij heeft zich verbaal nooit ingehouden en maakte regelmatig nieuws met zijn soms gepeperde uitspraken. Zo beledigde hij ooit de Schotten door zich af te vragen: „Kunnen ze wel lang genoeg nuchter blijven om hun rijbewijs te halen?”

Kenners noemen het opmerkelijk dat de koningin over haar echtgenoot gaat spreken. Ze heeft dat tijdens haar koningschap nauwelijks gedaan.

In de kersttoespraak zal Elizabeth verder aandacht besteden aan de dieptepunten van het jaar zoals de dodelijke aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester en de brand in Grenfell Tower in Londen. De toespraak wordt Eerste Kerstdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden op radio en tv.