De 17–jarige (niet geïdentificeerde) jongen liep volgens de Fairfax County Police Department het huis van zijn schoonouders binnen, waar hij allerlei ’aantijgingen’ naar zijn hoofd zou hebben gekregen. Dat schoot hem dermate in het verkeerde keelgat, dat hij besloot ze allebei neer te schieten. Daarna legde hij de hand aan zichzelf, maar dat overleefde hij wonderbaarlijk genoeg.

Volgens Janet Kuhn, de moeder van de doodgeschoten schoonvader, waren de twee bezorgd over het vriendje van hun dochter. Ze voelden zich steeds minder op hun gemak met hem. Zo zou hij op sociale media een foto hebben gedeeld waarop hij was te zien met een bebloede doodskop. „Het was beangstigend”, zegt Janet Kuhn tegen WJLA.

Neonazi

De ouders van het meisje waren bang dat de jongen met wie ze een relatie had een neonazi was. Zo zou hij een account op sociale media hebben waarbij Hitler werd aangehaald en joden werden uitgescholden. „De jongen is een monster. Ik heb geen begrip voor mensen zoals hij. Hij maakt deze keuzes. Hij probeert haat te verspreiden”, zou de schoonmoeder in een mail hebben geschreven.

Volgens Janet probeerden haar schoondochter en haar zoon hun dochter te behoeden voor een grove fout. „Ze hielden het in de gaten en wilden niet dat zij nog met hem omging. Die meid zat soms uren met hem aan de telefoon. Ik weet niet wat ze nog meer hadden kunnen doen. Maar wie verwacht nou dat er zoiets vreselijks gebeurt?”