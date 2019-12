Ouder echtpaar weggejaagd uit woning door psychiatrisch patiënt

Dat meldt het Rotterdams Dagblad. „We doen al maanden geen oog meer dicht”, vertellen ze. Tientallen keren belden ze de politie. Agenten kwamen enkele keren sussen. Maar daarmee hield het slaan op verwarmingshuizen en het nachtelijke geschreeuw niet op.

Woonbron en de gemeente Nissewaard erkennen de overlast. Ze bieden het echtpaar een hotel aan. Op zich genereus. „Maar moeten we dan ’s avonds om 22.00 uur naar het hotel rijden in het donker?”, vraagt de vrouw zich af. „Dat kan mijn man niet. Hij heeft twee hersentumoren, is helemaal op. Hij heeft voldoende nachtrust nodig. Slapen lukt nauwelijks sinds die meneer hier in mei is komen wonen.”

„Eerlijk gezegd durven we ook niet te gaan slapen. We zijn doodsbang voor hem en voor wat hij doet. Stel dat die man z’n huis in brand steekt, dan gaan wij mee.”

Psychiatrisch patiënt

De overlastgever is psychiatrisch patiënt. Ggz-instelling Antes plaatste hem in een 55+-complex. Een ’zoveelste voorbeeld van onrust in ouderenflats waar nieuwe buren met psychische problemen komen’, schrijft de krant, die aanhaalt hoe een andere psychiatrische patiënt in Hoogvliet recentelijk een medebewoner van een serviceflat doodstak.

De buurman zou doordraaien omdat zijn onderburen volgens hem veelvuldig in het plafond boren. Daar is echter niets van gebleken. Eerder werd hij al eens weggestuurd in een andere flat. Ook toen veroorzaakte hij overlast, naar eigen zeggen door het boren van buren. Antes benadrukt dat de man wordt behandeld aan zijn ziekte. „We willen elke vorm van overlast in een vroeg stadium voorkomen.” Woonbron stelt ’intensief bezig te zijn met een oplossing die voor de bewoners acceptabel is’.

