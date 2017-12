Volgens de politie wilde de 58-jarige man naar eigen zeggen een einde aan zijn leven maken. De auto vloog in brand bij de crash. De bestuurder wordt verdacht van brandstichting omdat hij jerrycans met benzine en aanmaakgel bij zich had in de auto.

In het kantoor van de SPD in het beroemde Willy Brandt-Haus was op het moment van de crash niemand aanwezig.