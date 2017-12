Volgens de Deense politie was de man op weg naar huis, toen hij deze kapitale fout maakte. Hij maakte deze blunder in Christiania, een voorstadje van Kopenhagen, in de jaren zeventig opgericht door hippies en al jaren een centrum voor drugshandel.

„Vannacht sprong een cannabisdealer uit Christiana die naar huis wilde in een taxi. Ten minste, dat dacht hij, tot hij zich realiseerde dat hij in een politiewagen was gesprongen. De agenten waren blij om hem te zien, aangezien hij zo’n duizend jointjes bij zich had”, luidt het statement van de politie, in handen van BBC.

Cannabis is illegaal in Denemarken. De man kan in de gevangenis belanden door zijn fout.