WASHINGTON - Bij een vliegtuigcrash in Florida zijn vijf mensen om het leven gekomen. Kort na de start vanaf het vliegveld in Polk County stortte het tweemotorige privévliegtuig neer. Vermoedelijk heeft de dichte mist een rol gespeeld. Door de crash ging het vliegtuig in vlammen op.