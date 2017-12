Ⓒ GinoPress B.V.

KRABBENDIJKE - In het Zeeuwse Krabbendijke is maandagochtend een aanrijding geweest tussen een auto en een trein. De automobilist is zonder noemenswaardig letsel uit de auto gehaald, maar toch voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.