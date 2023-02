Moeder en twee kinderen met schrik vrij nadat truck woning ramt

De chauffeur van de vrachtauto zat enige tijd bekneld en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou aanspreekbaar zijn geweest.

In het dorp heerst vooral totale verbijstering. „Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren”, zegt buurvrouw Wilma Segers, die de situatie staat te bekijken. Ze ziet hoe de cabine van de vrachtauto volledig in het huis is verdwenen, terwijl de oplegger grote schade heeft aangericht in haar tuin en die van de buren. „Maar dat komt wel goed. Belangrijker is dat onze buren ongedeerd zijn. Ik weet dat ze elders zijn opgevangen en natuurlijk volledig in shock zijn. En dat snap ik ook wel. Plots rijdt er een complete cabine je huis in. Ze hebben de kleintjes onder het puin weg moeten trekken, ze waren in de getroffen huiskamer. Wat een geweld is dat geweest. En dan ben je als moeder met twee kleine kinderen thuis. Ik was niet thuis en ben bij aankomst alleen maar tegen deze ravage aangelopen.”

Box in huiskamer

Een man die zegt bevriend te zijn met het getroffen gezin, zegt ook dat het ongelooflijk is dat het zo is afgelopen. „De box van de allerkleinste staat in de huiskamer, dus dan snap je wel hoe gelukkig dit is verlopen. De materiële schade wordt wel hersteld. Tenminste, dat hoop je. Ik weet niet of het huis nog bewoonbaar is.”

Buurvrouw Wilma zegt niets te snappen van het ongeluk. „Als je dit ziet, dan denk je, hoe dan? Verderop is een flauwe bocht, maar deze vrachtwagen is gewoon scherp van de weg afgereden en heeft zich in de woning geboord. Onbeschrijflijk. Wat was er met de chauffeur aan de hand? Was hij niet lekker geworden of zo?”

De vrachtwagen wordt later het huis uitgetrokken. Eerst moet de woning gestabiliseerd worden. Tot dan moet het jonge gezin elders onderdak krijgen. De politie zegt nog niet te weten hoe het bizarre ongeluk heeft kunnen gebeuren.