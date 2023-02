Truck ramt woning in Maarheeze

Het Team Specialistische Hulpverlening gaat met speciaal gereedschap een noodvoorziening aan de woning aanbrengen om instorting te voorkomen. Dit team helpt ook bij het wegslepen van de truck, die zich in de muur heeft geboord. "We moeten voorkomen dat bij het weghalen van de vrachtwagen de muur uit elkaar wordt getrokken", aldus de woordvoerder. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.