„Ik kon mijn ogen echt niet geloven. We hadden kerstlampjes hangen en ik dacht dat ik ze verkeerd had opgehangen ofzo”, zegt Horomanski (58) tegen Goerie. Het goede nieuws voor haar: ze hoefde het bedrag van 284 miljard dollar pas uiterlijk november 2018 te betalen. Toch weer een geluk bij een ongeluk.

Mary appte haar zoon vervolgens, die in opdracht van haar met Peneluc belde en vertelde over de bizarre rekening. Het bedrijf bevestigde de fout. Het correcte bedrag was dan ook 284 dollar en 46 cent.

Mark Durbin, woordvoerder van Peneluc, snapt niet hoe dit kon gebeuren. „Ik heb nog nooit een rekening met zoveel nullen van ons gezien. We waarderen het dat onze klant dit aan ons heeft gemeld.”