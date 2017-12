Even later kwam het tot een lichte aanrijding tussen de politie en de vrouw. Verderop miste de wagen een bocht en kwam deze in de omheining van een woning terecht. Daarna reed de bestuurster bewust in op de agenten die daarop het vuur openden op de banden van de auto. De vrouw wist te ontkomen, maar reed zich iets verder vast in het zand.

De bestuurder bleek een Britse te zijn van twintig. Niemand raakte gewond. De vrouw en en het oudste kind werden gearresteerd. Na onderzoek bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en dat de wagen onverzekerd was. Het drietal zou in de buurt hebben gelogeerd om de feestdagen door te brengen.

De Britse wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. De tiener is alleen meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen, haar is niets ten laste gelegd, verklaarde de politie maandag.