Rotterdamse vader: ’Haal mijn kind terug uit Syrië’

De moeder van Jelitia zit ook in het kamp Al-Hol, waar de Koerden duizenden IS-vrouwen vasthouden. Zij vertrok jaren geleden naar het IS-kalifaat en ’heeft nu spijt wat ze haar kind heeft aangedaan’, zegt de vader.

Al eerder werden rechtszaken aangespannen om de Nederlandse staat zover te krijgen dat ze vrouwen of kinderen uit de kampen terughalen. Die liepen op niets uit. Nederland heeft geen rechtsmacht in Noord-Syrië en ook geen contact met de Syrische dictator, het gebied is onveilig en zakendoen met de Koerden ligt diplomatiek erg gevoelig. Bovendien is het aan de politiek om te beslissen of Nederland wel of niet in actie moet komen voor de jihadbruiden en hun kinderen, zo oordeelde de rechter eerder. Er zitten circa 56 kinderen met Nederlandse wortels in de Koerdische kampen.

Nederland heeft de vader wel in contact gebracht met de Koerden en de beheerders van het kamp. De Staat heeft dus wel degelijk meegedacht binnen de mogelijkheden, betoogt de landsadvocaat.

Armoe

De vader vreest voor het leven van Jelitia vanwege de slechte medische zorg en gebrek aan goed eten. ,,Elke dag kan de laatste zijn.’’ Hij is ook bang dat hoe ouder ze wordt, hoe groter de kans op seksueel misbruik in het kamp.