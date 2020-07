Meer geweld tegen politieke ambtsdragers

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor die door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer is gestuurd. Vooral verbale agressie komt steeds vaker voor. Dat gebeurt vaak via sociale media. De minister luidt de noodklok. „Deze cijfers onderstrepen voor mij het belang van het investeren in de persoonlijke veiligheid van alle decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.”

Het aandeel verbaal agressieve uitingen op sociale media stegen van 13 procent in 2014 tot bijna de helft van alle incidenten in 2020. Het aandeel dat te maken heeft gehad met fysieke agressie blijft door de jaren heen op 2 procent. Dat kan gaan om slaan, duwen, spugen, vastgrijpen, verwonden of het gooien met of vernielen van voorwerpen. Bedreiging en intimidatie kwam net als verbaal geweld steeds vaker voor. In 2014 nog in 10 procent van de gevallen, nu is dat 16 procent.

Van de zogenoemde politieke ambtsdragers die het afgelopen jaar met agressie en geweld te maken hebben gehad, geeft 40 procent aan hier nadelige effecten van te hebben ervaren. Dan gaat het bijvoorbeeld om afname van het werkplezier (25 procent), klachten over de geestelijke gezondheid (8 procent) of invloed op het eigen gedrag (16 procent).

Ollongren biedt burgemeesters aan om hun woningen beter te laten beveiligen. Ze wil meer meld- en steunpunten voor agressie en geweld, om een beter beeld te krijgen. Ook worden er allerlei cursussen aangeboden om weerbaarheid te vergroten. „Als openbaar bestuur moeten we onze rug recht houden tegen ongewenste beïnvloeding, agressie en intimidatie”, zegt de bewindsvrouw.