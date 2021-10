Dodelijke steekpartij Den Bosch werd live uitgezonden op Instagram: ’Dit heeft een enorme impact’

De politie Oost-Brabant roept op de beelden niet te delen: „De screenshots en filmpjes hebben een enorme impact op de familie en nabestaanden van het slachtoffer, maar ook op de verdachte zelf. Hoe zou jij het zelf vinden als dit jouw zus of vriendin was?” De politie roept daarom op de beelden niet te verspreiden en de screenshots meteen te verwijderen als je ze in je bezit hebt.

Zaterdagavond overleed de 20-jarige vrouw in haar woning door de steekpartij. De 21-jarige verdachte raakte zelf gewond, en ook een hond in de woning werd gestoken. Het dier werd overgebracht naar het dierenziekenhuis in Waalwijk om geopereerd te worden, en maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed.

Onderzoek

De politie meldde dat er zaterdagavond met de buren en de familie van het slachtoffer is gesproken. Zondag wordt er een forensisch onderzoek gedaan in de woning zelf en zal de verdachte voor de eerste keer worden verhoord. Dan hoopt de recherche ook meer te weten te komen over het motief. Het gerucht gaat dat het slachtoffer en de verdachte halfzussen zijn van elkaar. Een woordvoerder kon dat zondagochtend niet bevestigen.

De politie heeft de Instagram-beelden in haar bezit en bestudeert ze. De video kan erg belangrijk zijn in het onderzoek, laat de woordvoerder weten.

