Juli: Och, Appie toch...

Wat een puinhoop

Dat de G20 in Hamburg niet zonder rumoer zou verlopen werd wel verwacht, maar het bleek een graadje erger. De uiteindelijke balans: 160 gewonde politiemensen, tientallen verwoeste auto’s, talloze plunderingen en 219 gearresteerde relschoppers. En de wetenschap dat de volgende top misschien niet in een stad moet worden gehouden. Lees meer

Zege bijna gemist

Niet op televisie, maar wel heel bijzonder: Anna van der Breggen wint de Ronde van Italië voor vrouwen, de Gira Rosa. De ronde kleurt aan alle kanten oranje, want Annemiek van Vleuten wint ook nog twee ritten, Lucinda Brand eentje: de mooiste, de koninginnenrit. Lees meer

Raadsel in Silifke

Het begint met de vermissing van Joey Hoffman (21) uit Haaksbergen in het Turkse Silifke en het wordt al snel gekker als een paar dagen later ook het stel Bjorn en Derya Breukers uit Haaksbergen als vermist worden opgegeven... in Silifke. De drie blijken samen naar zuid-Turkije te zijn afgereisd, maar lijken daar onenigheid te hebben gekregen. Joey wil terug naar huis, maar verdwaalt in de woestijn en overlijdt. Zijn lichaam wordt pas weken later gevonden. Lees meer

Rouw om Nouri

Clubliefde telt niet meer: Nederland is één in het verdriet om het lot van Abdelhak Nouri. Het supertalent van Ajax, die vriendelijke, bescheiden jongen met zijn gouden hart wordt uitgerekend door dat hart in de steek gelaten. Op een voetbalveld in Oostenrijk, tijdens een oefenduel met Werder Bremen, zakt ’Appie’ in elkaar. Teamarts erbij, traumaheli erbij: het is heel ernstig. Door de hartritmestoornis heeft zuurstofgebrek een hersenbeschadiging veroorzaakt. Als dagen later duidelijk wordt dat er cruciale hersenfuncties zijn uitgevallen en dat Abdelhak Nouri nooit meer zal voetballen, verenigt Nederland zich en smeekt: Stay Strong Appie. Lees meer

Kos beeft

Het lijkt net weer lekker te gaan met het vakantie-eiland Kos. De economie heeft jaar na jaar klappen gekregen en de vluchtelingenstroom joeg vakantiegangers weg, maar de toeristen keren weer in iets groteren getale terug. En dan slaat moeder Natuur toe. Een aardbeving met een kracht 6,6 op de Schaal van Richter legt een deel van de stad Kos in puin. De eilandbewoners tonen veerkracht en gastvrijheid en doen hun stinkende best voor iedere toerist die het eiland bezoekt. Lees meer

De laatste in wit

Leuk of niet, Sensation kapt ermee. Na 17 jaar is het wel klaar, maar de afsluitende - opnieuw witte - editie is er wel een met een klapper: DJ Tiësto sluit de nacht af. En dan is er altijd nog de belofte van een nieuw feest in 2018. Lees meer

