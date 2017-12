Familie: Ivana vermoord, dit is bevestiging

De eerste conclusie van Van der Goot voelt ook als een steuntje in de rug voor de familie. Agenjo: „De laatste dagen hebben wij zo veel nare reacties voorbij zien komen op social media. Een groot deel van de mensen is ervan overtuigd dat het suïcide was. Dat soort commentaar doet pijn als je Ivana hebt gekend. Ze was zo positief en succesvol. Er zat geen depressieve vezel in haar lichaam.”

,,Het eind is nog niet in zicht”, vervolgt Agenjo. „Dit wordt een heel circus. Over haar doodsoorzaak hebben we het laatste nog lang niet over gezien. Het is een geruststelling dat onze vermoedens nu stapje voor stapje lijken uit te komen.”

Ivana’s vader Marcel is zaterdag ontslagen uit het ziekenhuis, waar hij was opgenomen wegens een hartinfarct. Samen met de rest van de familie gaat hij vandaag voor het eerst kijken bij zijn dochter in het uitvaartcentrum in Roermond. ,,Dat wordt spannend en naar, ook omdat het samenvalt met eerste kerstdag.”