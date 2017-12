Koning: Nederlanders ontmoeten elkaar te weinig

De koning prees de online mogelijkheden van tegenwoordig, maar ziet tegelijkertijd dat het debat op sites als Twitter ook soms bitter is. „Het is vaak lastig om feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden”, verwees hij naar het populaire begrip nepnieuws. Volgens de koning lijkt het erop alsof alleen in het ziekenhuis nog mensen van verschillende achtergronden elkaar tegen komen. „Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten.”

Willem-Alexander riep vanaf zijn villa de Eikenhorst dan ook op tot meer gemeenschapszin. „Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.”

De vijfde kerstrede was helemaal in lijn met zijn voorgaande toespraken. Niet alleen vanwege de boodschap, maar ook vanwege de terugkeer van een oneliner. „Mensen zijn mensen door andere mensen”, klonk het in 2013. „Nederland is meer dan 17 miljoen selfies”, zei hij in 2014.

Ook droevig

De koning noemde het een ’fantastisch geschenk’ dat hij afgelopen jaar gezond vijftig mocht worden en dat met zijn dierbaren kon vieren. Hij memoreerde ook droevige momenten die zijn vrouw en hij hebben gekend, verwijzend naar de dood van de vader van Máxima.

Willem-Alexander had in zijn vijfde kersttoespraak ook aandacht voor het Caribisch deel van het koninkrijk dat afgelopen jaar zo zwaar is getroffen door orkaan Irma. Hij herinnerde zich de ’ontreddering’ die hij daar zag.

Rutte

Premier Rutte deed afgelopen weekend in het kerstinterview met De Telegraaf ook een oproep om de telefoon aan de kant te leggen en elkaar in het echt te ontmoeten.