Uit onderzoek ministerie blijkt: Nederlanders willen niet minder gaan vliegen

Acht op de tien Nederlanders staan positief tegenover de luchtvaart. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Nederlander is niet bereid om ten behoeve van minder herrie en milieuschade zijn eigen vliegvakantie te laten schieten. Dat blijkt uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar het draagvlak van luchtvaart in de toekomst. Dat liet het ministerie van Infrastructuur doen in aanloop naar de Luchtvaartnota 2020-2050, die dit weekeinde uitkwam.