Twitter maakt bitter: weer oneliner, wel autocue

Ⓒ RVD. Foto: Frank van Beek.

AMSTERDAM - „Hebben we zelf een actieve rol in het grote geheel? En zo ja welke?” Deze vragen stelt koning Willem-Alexander in zijn Kersttoespraak. Hij geeft meteen het antwoord: verschans je niet in je eigen kamer en achter sociale media, maar treedt naar buiten, probeer een ander te begrijpen.