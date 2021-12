Proef met stoorzender voor mobieltjes in gevangenissen mislukt

Het moest hét middel worden om te voorkomen dat gevangenen criminele zaken kunnen voortzetten met naar binnen gesmokkelde mobieltjes: de gsm-paraplu. Een apparaat dat fungeert als stoorzender om telefoonverkeer van de bajes te lokaliseren en blokkeren. Zo moesten gedetineerden niet langer met gesmokkelde mobieltjes contact met de buitenwereld kunnen houden, met alle risico’s van dien.

5-G netwerk

Maar Dekker erkent nu dat proeven met de stoorzender in gevangenissen niet het gewenste effect hebben. „De gsm-paraplu is technisch ingewikkeld, duur en met veel zekerheden omgeven”, zegt de VVD-bewindsman in debat met de Tweede Kamer. „We hebben het geprobeerd, maar het resulteerde niet in het succes dat we hadden verwacht.”

Een van de onzekerheden is volgens Dekker of de stoorzender wel werkt als gebruik wordt gemaakt van een 5G-netwerk. Er is een stokje gestoken voor het definitieve gebruik van de gsm-paraplu, omdat dat ’miljoenen per instelling’ zou kosten zonder garanties op succes. De minister zegt wel te kijken naar nieuwe manieren om gevangenen die stiekem gebruik maken van een mobieltje de pas af te snijden. „We kijken altijd naar nieuwe technieken.”

Smokkelwaar in gevangenissen is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een doorn in het oog. Gevangenen slagen er aan de lopende band in smokkelwaar naar binnen te brengen, blijkt uit controles. Het leidt tot felle kritiek vanuit de Tweede Kamer, waar door kritische Kamerleden regelmatig wordt gesneerd dat gedetineerden vrij spel hebben met smokkelwaar.