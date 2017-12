OM: incident Stationsplein definitief geen opzet

Dat zegt hoofdofficier van justitie Theo Hofstee tegen AT5. „De bestuurder had een abnormale lage glucosespiegel. Dan heb je eigenlijk geen bewustzijn. Dat zien anderen niet, maar dan weet je helemaal niet wat je aan het doen bent. Voor alle zekerheid hebben we nog een deskundigenrapport gevraagd, die bevestigt dat ook. Van opzet is dus geen sprake.”

De politie concludeerde eerder dat het om een onwelwording ging, maar er bleef ophef over de zaak. In augustus lekte een politiemedewerker nog de naam van de Marokkaanse bestuurder naar GeenStijl. Het OM zette vervolgens een nieuwe deskundige op de zaak, die nu als afgerond wordt beschouwd.