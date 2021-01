LIVE | Engeland verhoogt boete voor bezoek huisfeestje tot 900 euro

Wie in Engeland een lockdownfeestje bezoekt kan vanaf volgende week een boete van 800 pond (900 euro) krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft deze verviervoudiging aangekondigd in een poging naleving van de regels af te dwingen nu het virus in het land steeds meer slachtoffers eist.

De maatregel geldt voor mensen die huisfeestjes van meer dan vijftien mensen bijwonen. De organisator van een huisfeestje kan nog veel zwaarder worden bestraft. Agenten hebben de afgelopen tijd boetes tot wel 10.000 pond uitgedeeld. Wie niet betaalt kan voor de rechter komen, die nog veel hogere boetes kan opleggen.

In de andere delen van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Wales en Noord-Ierland - liggen de geldstraffen veel lager. Daar is de eerste boete 60 pond (67 euro). In Nederland bedraagt die 95 euro. Tot oktober was het 390 euro, maar dat werd op aandringen van de Tweede Kamer verlaagd zodat de overtreding niet meer tot een strafblad leidt.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Alleen uitslag goedgekeurde sneltest straks erkend in EU

Macron wil hongerige studenten goedkoop te eten geven in coronacrisis

EU-lid Hongarije keurt zelf Russisch vaccin goed

Inwoners van Israël die twee keer zijn gevaccineerd kunnen een „groene pas” aanvragen waarmee ze na een reis in het buitenland bij terugkomst niet in quarantaine hoeven.

Portugal sluit scholen voor 15 dagen wegens coronavirus

Merkel: begrip voor avondklok in Nederland, sluiten grenzen op tafel

Duitsland wil voorkomen dat er grenzen gesloten moeten worden, maar dat kan niet worden uitgesloten als buurlanden niet genoeg doen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen

’Oxford-wetenschappers werken aan aangepast vaccin tegen mutanten’

Het aantal besmettingen in Duitsland is voor de derde dag op rij toegenomen: 20.398

’EU-landen sluiten akkoord over sneltesten’

De corona-epidemie heeft in de VS inmiddels meer dodelijke slachtoffers geëist dan de Tweede Wereldoorlog: 405.399

België wil tijdelijk verbod niet-noodzakelijke reizen binnen EU

Britten tellen ruim 1800 coronadoden op een dag: nieuw record

Venezolaanse zuurstofflessen aangekomen in Braziliaanse Manaus

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment/persoonlijk: