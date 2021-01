LIVE | Hoog water bedreigt vaccinfabriek

De Britse autoriteiten proberen een coronavaccinfabriek in Wales te beschermen tegen hoog water. De brandweer pompt water weg, bericht LBC News. De lokale bestuurder Mark Pritchard zei dat het bedrijf zich grote zorgen maakte over het noodweer en een beroep deed op de hulpdiensten.

In de fabriek wordt volgens het medium het coronavaccin geproduceerd van Oxford en AstraZeneca. Dat wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet goedgekeurd in de EU. Bestuurder Pritchard voorspelde dat de hulpdiensten nog een paar "zware dagen" voor de boeg hebben.

Ook op andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk heeft noodweer geleid tot grote overlast. De bewoners van zo'n 2000 woningen in het gebied Greater Manchester worden geëvacueerd, berichten Britse media. Inwoners hebben daar naast watersnood ook nog te maken met zware sneeuwval.

Op sociale media spreken mensen hun verbazing uit over de combinatie van extreme weersomstandigheden. Britse media publiceren beelden van ondergelopen straten en mensen die door een sneeuwstorm ploeteren. In Wales moeten volgens Sky News alle inwoners van het dorp Bangor-on-Dee een veilig heenkomen zoeken. De politie heeft mensen daar opdracht gegeven naar een school te gaan en daar te wachten op redding.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Duitsland wil voorkomen dat er grenzen gesloten moeten worden, maar dat kan niet worden uitgesloten als buurlanden niet genoeg doen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen

’Oxford-wetenschappers werken aan aangepast vaccin tegen mutanten’

Het aantal besmettingen in Duitsland is voor de derde dag op rij toegenomen: 20.398

’EU-landen sluiten akkoord over sneltesten’

De corona-epidemie heeft in de VS inmiddels meer dodelijke slachtoffers geëist dan de Tweede Wereldoorlog: 405.399

België wil tijdelijk verbod niet-noodzakelijke reizen binnen EU

Britten tellen ruim 1800 coronadoden op een dag: nieuw record

Venezolaanse zuurstofflessen aangekomen in Braziliaanse Manaus

Financieel-economisch:

Sport:

Erik ten Hag vond ’knipbeurt’ na Ajax-goal niet handig: ’Dat heb ik ze ook gezegd’

KNVB wil dat avondklok om 21.30 uur ingaat

Gaat het profvoetbal, ons laatste ’uitje’ thuis, wel gewoon door?

Entertainment/persoonlijk: