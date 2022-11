Onduidelijkheid over doden na aardverschuiving Zuid-Italië

Binnenland

Silvana Heber (36) uit Hoogeloon vermist, politie start grote zoekactie in bos

De politie is zondag een grote zoekactie gestart naar de 36-jarige Silvana Heber in een bosgebied in het Brabantse Hoogeloon, gemeente Bladel. „Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw zich hier mogelijk zou bevinden”, meldt een politiewoordvoerder. De politie sluit niet uit dat Heber slachtoffer is g...