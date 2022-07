Tegenvaller en afwijzing voor Remkes: ’Kunnen helaas niet op verzoek ingaan’

Dinsdag stuurde de VVD-coryfee een brief naar organisaties die een rol spelen in het stikstofdebat. Volgens Remkes is „de dynamiek rond de voorgenomen stikstofmaatregelen geëscaleerd.” Hij doelt op de felle boerendemonstraties en de op het platteland wijdverspreide protestdaad van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen.

Om het vertrouwen tussen boeren en bewindslieden te herstellen, stelt de door premier Rutte aangewezen gespreksleider een ’open gesprek’ voor „waarin er geen taboes zijn.”

Handreiking

Dat klinkt als een handreiking, maar LTO wil eerst zeker weten dat er ook voor het kabinet geen taboes meer zijn. Zo weigerde de regering eerder te willen praten over de door minister Van der Wal voorgestelde maatregelen en over het jaartal 2030 waarop de meeste stikstofwinst behaald moet zijn. Dat is vijf jaar eerder dan in de wet staat.

Gesprekken hebben volgens LTO alleen zin als nu wel over het tijdspad, de doelen en de middelen – zoals innovatie in plaats van opkoop – gesproken kan worden. „Onze tegenvraag aan de heer Remkes is of er ook voor het kabinet geen taboes meer zijn”, verklaart een woordvoerder.

Agractie, een andere agrarische organisatie, herhaalt dat zij moeite heeft met de onafhankelijkheid van Remkes. Als voorzitter van eerdere commissies baande de Groninger immers nog de weg voor de huidige strenge maatregelen inclusief dreigende onteigening.